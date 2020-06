Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Das DAX-Comeback - Diese 6 Aktien sind ein Kauf

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 26/2020, ab Freitag, 26. Juni 2020, im Handel und natürlich auch digital

Das DAX-Comeback: Diese 6 Aktien sind ein Kauf

Lange hinkte der DAX anderen Indizes hinterher, in der Pandemie dreht er auf. Die Gründe, die Aussichten, die besten Aktien.

Der Apfel zeigt Zähne

Chef Tim Cook bringt Schwung in den Aktienkurs von Apple. Der Konzern baut jetzt eigene Chips für seine Macs. Was das bringt.

Apokalypse in Aschheim

Aus dem Überflieger Wirecard ist ein Scherbenhaufen geworden. Der Finanzplatz ist geschädigt.

Wachsendes Arsenal

Welche Unternehmen derzeit die besten Aussichten auf einen Impfstoff gegen Corona haben.

Die Luft ist wieder drin

Schwere Zeiten als Hersteller von Sicherheits- und Medizintechnik hatte Drägerwerk vor Corona. Jetzt läuft der Laden auf Hochtouren.

Hier stimmt was nicht!

Warum die Hausse bei Private Equity gefährlich ist.

"Auf Qualität konzentrieren"

Wie Eve Tournier den Pimco ­Diversified Income derzeit lenkt.

Vorübergehende Flaute

Wieso der Preis von Palladium bald wieder steigen dürfte.

Sicher reisen trotz Corona

Reiserecht: Das müssen Sie bei der Planung Ihres Urlaubs beachten.

Ölpreisrally verliert an Schwung

Die Aussichten für den Markt.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



