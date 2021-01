Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Das Superjahr des DAX - Zwölf Top-Investments

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 01/2021, ab Freitag, 8. Januar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Das Superjahr des DAX

Deutschlands Leitindex wird 2021 stärker, größer und wertvoller. Zwölf Top-Investments.

Gesundheit wird teurer

Gesetzliche Krankenkassen heben jetzt die Beiträge an.

Auf solidem Fundament

Für die Baubranche wird das Jahr wohl schwierig. Dennoch gibt es aussichtsreiche Aktien.

Eskalation im Cyberspace

Der Homeoffice-Boom zeigt sich als ideales Umfeld für Hacker. Viele Firmen rüsten auf.

Wichtige Daten

Der Überblick über ein kurioses 2020: Die größten Gewinner und Verlierer bei Aktien, Anleihen und Rohstoffen, die stärksten und schwächsten Börsen.

Wichtige Geldspritze

TUI-Aktionäre erleben eine Rosskur. Mit dem dritten Finanzpaket soll der Reise­konzern nun aber sicher überleben. Allerdings gibt es noch einige Wermutstropfen.

Wichtige Termine

Jetzt schon wissen, was im zweiten Halbjahr wichtig wird an den Märkten - der zweite Teil des Börsenkalenders bringt die Infos.

Aktie im Brennpunkt

Hedgefondsmanager Daniel Loeb macht Druck auf Intel.

Wer bei Impfschäden zahlt

Staat und Versicherer könnten einspringen, falls es Schäden durch Corona-Vakzine gibt.

Kopf der Woche: Jacqueline Hunt

Die Chefin der Vermögensverwaltung der Allianz im Interview.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Werbung

Bildquellen: Finanzen Verlag