Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Die stärksten Portfolios der Fonds-Elite - Hier sind 300 Prozent drin!

Die stärksten Portfolios der Fonds-Elite: Hier sind 300 Prozent drin!

Welche Portfolios Anlegern auf Sicht von zehn Jahren die beste und schwankungsärmste Performance bringen.

Saubermachen

In Berlin gewinnt die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals an Fahrt. Auch Bayerns Steuerbehörden und die Justiz geraten unter Beschuss.

Um Klassen smarter

Corona hat einen Boom bei digitalen Bildungsangeboten ausgelöst. Wo Rendite winkt.

Attacke der Krisengewinner

Schon zwei Aktien mussten in diesem Jahr den DAX verlassen. Das könnte zur Welle werden

Starke Noten im Härtetest

Südkoreas Wirtschaft verliert kaum an Dynamik. Jetzt soll sie sogar noch stärker werden.

Gesund machen

Haustiere und ihre Besitzer sind Kunden für Elanco. Der Konzern ist der zweitgrößte Hersteller von Tiermedizinprodukten weltweit. Wie er von Corona profitiert.

Wette auf Wasserstoff

Weshalb Papiere der Branche nur für sehr Mutige geeignet sind.

Überraschungszug

Metro-Chef Olaf Koch geht, der Aktienkurs steigt. Ob ein Kauf lohnt.

Euro-Stärke ist kein Strohfeuer

Die Gemeinschaftswährung wird für Investoren immer attraktiver.

Sichermachen

Monat für Monat wehrt die Software von Avast 1,5 Milliarden Hackerangriffe ab. Chef Ondrej Vlcek erklärt im Interview Hinter- und Abgründe.

Generation Erbe

Wie Begünstigte beim Erben Steuern sparen können. Teil 1: Wohnimmobilien übertragen.



