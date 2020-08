Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Tech-Stars - Das sind die 10 kommenden Überflieger

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 33/2020, ab Freitag, 14. August 2020, im Handel und ebenso auch digital

Themenauswahl

Tech-Stars: Das sind die 10 kommenden Überflieger

Der Run auf Techaktien gleicht ­aktuell einem Goldrausch. €uro am Sonntag präsentiert zehn Überflieger der Zukunft.

China macht den Unterschied

Die Erholung und der künftige Erfolg des Luxussektors entscheiden sich in Fernost.

Buffetts Comeback

Die Legende lebt, die Aktie von Berkshire Hathaway dreht nach oben.

Börsenpremieren

Weshalb deutsche Hoffnungsträger wie Curevac den Marktplatz Frankfurt meiden.

Mehr Euro für Anleger

Die jährlichen Gebühren bei Fonds zehren an der Rendite. Welche Produkte günstig und gut sind.

Getroffen, aber nicht gestoppt

Nicht alle Unternehmen in Indien spüren die Krise - welche Aktien die Kurse in Mumbai treiben.

Gute Zeiten

Überraschender Geldsegen für Freenet: Der Mobilfunkanbieter verkauft seinen Anteil an der Schweizer Sunrise für 6,3 Milliarden Euro. Was Aktionäre davon haben.

Trügerische Ruhe

Die Inflation könnte stark steigen. Welche Anleihen Schutz bieten.

So geht Schulden machen

Der eigene Pool im Garten? Ein Traum, dessen Realisierung oft einen Kredit benötigt. Unser Test zeigt Konditionen, Beratung und Service bei Filialbanken.

Kopf der Woche: Bachmann & Scher

Die Zweitmarkt-Experten für besondere Uhren über die richtige Anlage in Chronometern.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



