JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,36 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 23,36 USD zu. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,36 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,62 USD. Bisher wurden via New York 27.135 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 59,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 74,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.
Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -53,973 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
