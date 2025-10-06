JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,80 USD.
Das Papier von JinkoSolar legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 24,80 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.876 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 33,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.
Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -53,959 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
