JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gibt am Montagabend nach
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,56 USD.
Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 24,56 USD nach. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,45 USD nach. Mit einem Wert von 24,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.246 JinkoSolar-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. 52,08 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 83,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -53,959 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
