Aktienkurs im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag gefragt

04.09.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag gefragt

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 24,39 USD.

Um 15:52 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 24,39 USD nach oben. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,39 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.696 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 53,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 44,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -0,27 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -53,973 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

mehr Analysen