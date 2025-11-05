JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar springt am Abend an

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 15,4 Prozent auf 28,59 USD zu.

Das Papier von JinkoSolar legte um 20:03 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 15,4 Prozent auf 28,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 28,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,28 USD. Bisher wurden heute 218.337 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,42 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,36 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY ausweisen wird.

