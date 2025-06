JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 19,02 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 19,02 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 19,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 18,76 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.988 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 96,37 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,66 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,21 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,622 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

