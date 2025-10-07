JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 23,99 USD.
Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 23,99 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 23,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,65 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.131 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Mit einem Kursverlust von 44,06 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.
Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie aus.
