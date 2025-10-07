DAX24.394 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.761 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,31 -0,3%Gold3.983 +0,6%
Aktienentwicklung

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Aufwind

07.10.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 24,70 USD.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 24,70 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 4.012 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,21 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 45,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete JinkoSolar 1,48 USD aus.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

