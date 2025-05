JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 18,78 USD zu.

Um 15:47 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 18,78 USD zu. Bei 19,05 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 18,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 13.553 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 98,88 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 22.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,622 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

