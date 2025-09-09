JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 23,91 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 23,91 USD. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,82 USD nach. Mit einem Wert von 24,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 30.152 JinkoSolar-Aktien.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 56,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 43,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie.

