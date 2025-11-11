DAX24.073 +0,5%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.345 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
JinkoSolar im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Abschlägen

11.11.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 29,28 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
25,05 EUR -0,45 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 29,28 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 29,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,66 USD. Zuletzt wechselten 41.042 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 2,39 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 44,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

