JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend im Tiefenrausch

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 27,99 USD nach.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 27,99 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 27,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 73.463 Stück.

Am 10.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 7,11 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 108,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,90 Mrd. USD – eine Minderung von 44,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,42 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

