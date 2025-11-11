DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Aktienentwicklung

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend im Tiefenrausch

11.11.25 20:23 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend im Tiefenrausch

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 27,99 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
24,30 EUR -1,20 EUR -4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 27,99 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 27,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 73.463 Stück.

Am 10.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 7,11 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 108,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,90 Mrd. USD – eine Minderung von 44,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,42 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
mehr Analysen