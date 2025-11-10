DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
So entwickelt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag mit Kursplus

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 29,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
24,55 EUR 0,40 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 29,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 29,55 USD. Bei 28,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 30.122 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. Mit einem Zuwachs von 2,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 53,80 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,36 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

