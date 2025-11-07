JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit negativen Vorzeichen

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 27,67 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 3,2 Prozent auf 27,67 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 26,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,09 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 82.785 Aktien.

Bei 29,79 USD markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,68 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 106,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,42 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

