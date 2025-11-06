JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar steigt am Abend

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 29,04 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:06 Uhr 1,0 Prozent auf 29,04 USD. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 29,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 146.063 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 29,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,58 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 53,79 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

