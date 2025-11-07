DAX23.581 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.697 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Aktie im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Sinkflug

07.11.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Sinkflug

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 26,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
23,30 EUR -1,55 EUR -6,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,8 Prozent auf 26,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 26,80 USD. Bei 28,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.050 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 9,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 50,15 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

