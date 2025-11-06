JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Donnerstagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,80 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,80 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 29,65 USD. Bei 28,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 54.502 Aktien.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 29,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 3,44 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,42 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Mrd. USD.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY ausweisen wird.

