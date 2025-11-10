JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Abend Boden gut

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 29,55 USD zu.

Das Papier von JinkoSolar legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 29,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 29,57 USD. Mit einem Wert von 28,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.311 JinkoSolar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 0,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 120,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

