JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 24,67 USD nach oben.
Um 15:52 Uhr ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 24,67 USD. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,29 USD. Bisher wurden via New York 24.783 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 33,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -0,27 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,973 CNY ausweisen wird.
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
