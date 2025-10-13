JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 22,95 USD zu.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 22,95 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,95 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,63 USD. Zuletzt wurden via New York 21.523 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 22,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 41,53 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

