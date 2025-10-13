DAX24.346 +0,4%Est505.557 +0,5%MSCI World4.281 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.620 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,58 +2,4%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Blick auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Kursplus

13.10.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 22,95 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
19,78 EUR 0,96 EUR 5,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 22,95 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,95 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,63 USD. Zuletzt wurden via New York 21.523 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 22,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 41,53 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen