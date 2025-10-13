JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar bricht am Montagabend nach oben aus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.

Um 20:06 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,2 Prozent auf 23,39 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 23,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 79.433 JinkoSolar-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 27,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,61 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will