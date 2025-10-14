DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.552 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Dienstagnachmittag

14.10.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 22,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,00 EUR 0,22 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 22,76 USD. Bei 22,47 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,68 USD. Bisher wurden heute 16.608 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 29,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 30,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Mit Abgaben von 41,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JinkoSolar-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

