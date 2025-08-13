DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow45.015 +0,2%Nas21.608 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,43 -0,7%Gold3.344 +0,2%
Kursentwicklung

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar reagiert am Freitagnachmittag positiv

15.08.25 16:13 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 22,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
18,80 EUR 0,26 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:47 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 22,45 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 22,45 USD. Mit einem Wert von 21,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.914 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 66,37 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 67,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,66 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.08.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

