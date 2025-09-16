JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 25,56 USD.

Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 25,56 USD. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,99 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 26,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.697 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Bei einem Wert von 13,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY einfahren.

