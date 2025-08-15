JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 23,44 USD.
Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 23,44 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 23,62 USD. Bei 23,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 10.453 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 37,24 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 42,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.
Alle: Alle Empfehlungen