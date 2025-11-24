JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagabend mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 26,12 USD.

Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 20:02 Uhr 4,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 26,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,42 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 58.170 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 31,88 USD. Mit einem Zuwachs von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 94,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 17.11.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -2,32 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,26 Prozent auf 2,49 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --32,662 CNY je JinkoSolar-Aktie.

