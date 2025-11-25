JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 25,50 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 25,50 USD abwärts. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,15 USD. Bei 25,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.993 JinkoSolar-Aktien.

Am 18.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,88 USD. Gewinne von 25,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Mit einem Kursverlust von 47,37 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 17.11.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,49 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,42 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -32,662 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

