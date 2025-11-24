JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,48 USD zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 25,48 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 20.090 Stück.

Am 18.11.2025 markierte das Papier bei 31,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 17.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,26 Prozent auf 2,49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -32,662 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

