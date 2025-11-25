JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 25,39 USD abwärts.

Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 25,39 USD. Bei 25,15 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.956 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,88 USD erreichte der Titel am 18.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 47,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

JinkoSolar gewährte am 17.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,49 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -32,662 CNY einfahren.

