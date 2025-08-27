JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 22,39 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,39 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 22,25 USD. Mit einem Wert von 22,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 9.087 JinkoSolar-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 40,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Abschläge von 40,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
