JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Donnerstagabend ins Plus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 24,65 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 25,30 USD. Bei 24,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 150.951 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,72 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

