DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend nahe Vortagesniveau

08.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von JinkoSolar hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 24,06 USD zeigte sich die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,80 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der JinkoSolar-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 24,06 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,52 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 24,04 USD. Bei 24,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 31.775 Aktien.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,72 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen