JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 24,06 USD zeigte sich die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der JinkoSolar-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 24,06 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,52 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 24,04 USD. Bei 24,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 31.775 Aktien.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,72 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will