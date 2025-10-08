DAX24.610 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl66,15 +0,6%Gold4.043 +1,5%
So entwickelt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Nachmittag Boden gut

08.10.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 24,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,80 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 24,42 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 10.636 JinkoSolar-Aktien.

Bei einem Wert von 29,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 45,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
mehr Analysen