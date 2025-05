JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag höher

Kurs der JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 18,70 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 18,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 9.377 Aktien.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 28,24 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 1,57 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,622 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

