Erholungsrally setzt sich fort: Dow Jones beendet den Handel mit Aufschlägen

Am Mittwoch eröffnete der Dow Jones die Sitzung mit einem Zugewinn von 0,64 Prozent auf 25.906,88 Zähler. Bis zum Handelsende konnte er seine Gewinne weiter ausbauen und verabschiedete sich mit plus 2,05 Prozent bei 26.269,89 Punkten in den Feierabend.

Die landesweiten sozialen Unruhen zeigten erste Anzeichen einer Beruhigung. Viele Städte in den östlichen Staaten blieben überwiegend ruhig in der Nacht, hieß es. Die Anleger setzten weiter darauf, dass sich die Wirtschaftsaktivität mit dem Abebben der Corona-Pandemie verbessern wird, und dass die üppigen Staatsausgaben und die Stimuli der Notenbanken rund um den Globus die Erholung antreiben dürften. Bereits in den vergangenen Wochen habe das billige Geld nach Anlagechancen gesucht.

Eine positive Überraschung erbrachte der ADP-Arbeitsmarktbericht, dessen Stellenminus mit 2,76 Millionen deutlich geringer ausfiel als die erwarteten 8,75 Millionen. Zudem stieg die Stimmung im US-Dienstleistungsgewerbe für Mai stärker als gedacht und auch in China hatte sie sich im Mai überraschend deutlich erholt und signalisiert jetzt wieder ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität.

Die Liste der potenziellen Bremser und der Anlässe für Gewinnmitnahmen bleibt dennoch lang. So ist nicht klar, in welche Richtung sich die Proteste in den USA entwickeln. Zudem könnten sie, wie auch die allmähliche Öffnung der Wirtschaft, die Dynamik der Corona-Pandemie wieder anfachen. Im Hintergrund schwelen die Spannungen zwischen den USA und China, die ihre jüngste Zuspitzung wegen des Konflikts um Hongkong erfuhren.

