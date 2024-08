Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Hold-Note für Symrise-Aktie

Symrise-Analyse im Fokus

Die Symrise-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 106 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Samantha Darbyshire am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Sie kappte ihre Schätzungen etwas, rollte aber die Bewertungsbasis nach vorne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:12 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 111,70 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 1,52 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 54.250 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2024 um 13,3 Prozent. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



