Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 169,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 169,08 USD. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 169,63 USD. Bei 168,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 506.221 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 181,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 6,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,14 USD ab. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 11,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 20.07.2023. Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25.530,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 24.020,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Johnson Johnson am 17.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2024 dürfte Johnson Johnson die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2023 10,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

NYSE-Titel J&J-Aktie weit im Plus: Johnson & Johnson wird optimistischer

Ausblick: Johnson Johnson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Johnson Johnson abgeworfen