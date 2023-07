Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson steigt am Vormittag stark

Kursentwicklung

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 6,2 Prozent auf 168,38 USD.

Das Papier von Johnson Johnson legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 6,2 Prozent auf 168,38 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 169,12 USD. Bei 161,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.790 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 6,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 150,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 12,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.07.2023 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,59 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.530,00 USD im Vergleich zu 24.020,00 USD im Vorjahresquartal.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 15.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

NYSE-Titel J&J-Aktie weit im Plus: Johnson & Johnson wird optimistischer

Ausblick: Johnson Johnson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Johnson Johnson abgeworfen