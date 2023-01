Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 149,12 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 148,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.115 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 178,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Bei 139,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,13 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Johnson Johnson ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 23.706,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.804,00 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 18.04.2023 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 16.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

