Deutsche Bank-Aktie freundlich: Deutsche Bank ernennt Richard Stewart zum Konzern-Treasurer

Richard Stewart wird die Position per 19. September übernehmen, wie die Deutsche Bank mitteilte. Seine Position als Leiter der Einheit zur Freisetzung von Kapital (CRU) werde er behalten. In seiner neuen Funktion als Treasurer werde Stewart an Finanzvorstand James von Moltke berichten, als Leiter der CRU weiterhin an Rebecca Short.

"Richard Stewart ist aufgrund seiner Erfahrung und seiner Erfolge im Kapital- und Bilanzmanagement für seine neue Aufgabe bestens qualifiziert", wird Finanzvorstand von Moltke in der Mitteilung zitiert. Stewart kam 2006 zur Deutschen Bank und ist seit 2021 Leiter der CRU. Joshi wird per Oktober Finanzvorstand der Credit Suisse.

Im XETRA-Handel am Mittwoch steigt die Deutsche Bank-Aktie zeitweise um 1,05 Prozent auf 9,12 Euro.

