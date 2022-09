K+S Aktie News: K+S am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 21,93 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 21,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 338.048 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 39,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 11,54 EUR. Abschläge von 90,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 26,69 EUR.

K+S veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.509,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 822,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2023 dürfte K+S die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,18 EUR je K+S-Aktie belaufen.

