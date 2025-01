K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 10,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 10,60 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 10,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.815 K+S-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. 42,99 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,209 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 10,41 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 18.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die K+S-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,218 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Dezember 2024: Die Expertenmeinungen zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor einem Jahr verloren