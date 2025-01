K+S Aktie News: K+S legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,52 EUR nach oben.

Das Papier von K+S konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,52 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.201 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Abschläge von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,209 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 10,41 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 18.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,218 EUR je K+S-Aktie.

