K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 15,65 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 15,65 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 15,69 EUR. Bei 15,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 704.180 K+S-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 56,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,41 EUR für die K+S-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 925,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von K+S.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,238 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

