K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 15,99 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 15,99 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,04 EUR aus. Bei 15,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.858 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,34 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,19 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 37,64 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,130 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,49 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,401 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dennoch etwas leichter: Warburg Research hebt Ziel für K+S auf 15,20 Euro - 'Hold'

Hot Stocks heute: Bitcoin vor neuem Hoch - Aktien: Take-Two, K+S und Ørsted in der Besprechung

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet