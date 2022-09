K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit Aufschlag

Die K+S-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 22,50 EUR. Bei 22,74 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.083 K+S-Aktien.

Bei 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 38,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,54 EUR ab. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 95,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,69 EUR für die K+S-Aktie.

Am 11.08.2022 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.509,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 822,00 EUR in den Büchern standen.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 16.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,18 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

